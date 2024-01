Een nieuwjaarswonder! Kroatische tweeling geboren in laatste minuut van 2023 en eerste minuut van 2024

De tweeling werd met twee minuten tussenpauze op de wereld gezet in een ziekenhuis in de Kroatische badstad Split. De oudste baby, een meisje, kwam op 31 december 2023 om 23.59 uur ter wereld, terwijl haar zusje als geboortedatum 1 januari om 1 minuut na middernacht heeft.

«Ongebruikelijk»

De kersverse tweeling heeft dus een ander geboortejaar en bijgevolg vieren ze hun verjaardag voortaan op een andere dag. «Het is een erg ongebruikelijke situatie», zei een verantwoordelijke van het ziekenhuis. Hij had in zijn professionele carrière al wel meegemaakt dat tweelingen op twee verschillende data werden geboren, maar nog nooit in twee verschillende jaren.