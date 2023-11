Eindelijk! Lichaam dat 50 jaar geleden in koffer werd gevonden geïdentificeerd

Op 13 juni 1973 werd het lichaam van een verminkte vrouw aangetroffen in een oranje koffer en verschillende plastic zakken in de Baai van San Diego, in de Amerikaanse staat Californië. De twee vissers die de gruwelijke vondst deden zagen eerst een been drijven in het water waarna ze de aangespoelde koffer openmaakten.

Moedervlek op linkerdij

Maar nu is de identiteit van het slachtoffer na DNA-onderzoek door een privébedrijf toch bekend. Het gaat om Arminda Grangeia Rodrigues da Silva Ribeiro, een Portugese die in 1943 werd geboren en met haar familie naar Newark, New Jersey, emigreerde. Volgens de politie was Ribeiro gehuwd en had ze twee kinderen. Ze werkte voor een fabrikant van aanhangwagens in Newark en was 29 toen ze stierf. Het is niet duidelijk wat ze precies in Californië deed.