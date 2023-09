Elon Musk wijst met vinger naar joodse antihaat-organisatie voor verminderde inkomsten

Het lijkt onmogelijk om Elon Musk, de eigenaar van o.a. Tesla en X (vroeger Twitter), langer dan een week niet in de media te zien. En deze week is geen uitzondering. Musk is gefrustreerd door de sterk dalende advertentie-inkomsten van het social media platform X. Volgens hem is dat de schuld van de Anti-Defamation League (ADL), een joodse organisatie die zich inzet tegen haatspraak.