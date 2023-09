Gender reveal in Mexico loopt tragisch af: vliegtuigcrash en dode (video)

Het incident vond plaats in San Pedro, Sinaloa. Een stel had een vliegtuigje ingehuurd dat de lucht boven hen moest vullen met roze rook, om zo het geslacht van hun ongeboren kind te onthullen. Enkele aanwezigen filmden de reactie van de aanstaande ouders toen het vliegtuig enkele meters boven hun hoofden overvloog.

Toen liep het fout: op beelden is te zien hoe het Cessna-sportvliegtuig plots bruusk z’n neus omhoog tilt, waarna de linkervleugel afbreekt en het toestel een aantal omwentelingen maakt vooraleer even verderop in een veld neer te storten. De aanwezigen leken zich aanvankelijk van geen kwaad bewust en bleven het koppel toejuichen.