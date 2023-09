GRUWELIJK. Skydiver onthoofd door vliegtuigvleugel na sprong

Een ervaren wingsuit skydiver botste in juli 2018 in Zuid-Frankrijk tegen de vleugel van het vliegtuig waaruit hij sprong en werd op die manier onthoofd. Onlangs startte het proces rond zijn dood, met als centrale vraag: is de piloot schuldig aan doodslag?

20 seconden na zijn sprong uit het eenmotorige Pilatus-vliegtuig botste de 40-jarige Nicolas Galy tegen de vleugel van het vliegtuig en werd onthoofd.

Galy was de eerste van twee skydivers die in juli 2018 op 4.200 meter hoogte boven de Franse gemeente Bouloc-en-Quercy uit het vliegtuigje sprongen, zo meldt The Times. Enkele seconden na zijn sprong zette de piloot van het vliegtuig, geïdentificeerd als de 64-jarige Alain C., een snelle daling in en haalde de skydivers, die met hun wingsuits doorheen het luchtruim zweefden, in. De linkervleugel van het vliegtuig en een deel van het landingsgestel raakten Galy en onthoofden hem. De noodparachute van het slachtoffer ging open en zijn levenloze lichaam landde in een veld.

Misverstand

Nu wordt de piloot in een rechtbank in Montauban aangeklaagd voor doodslag. De aanklagers voeren aan dat het afschuwelijke ongeluk het gevolg was van een fout van de piloot. Alain C. verdedigt zichzelf in de rechtszaal en houdt vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Volgens hem volgde Galy «niet de verwachte koers».

Volgens de piloot zweefde Galy, een ingenieur en parachutist met 226 sprongen op de teller, parallel aan het vliegtuig, terwijl Alain dacht dat hij zich «verder naar het zuiden» bevond. «Ik denk dat mijn vliegroute logisch was», getuigde de piloot. «Dit is de tragedie van mijn leven, maar ik ben onschuldig.»

Ongeldige licentie

Alain, die voor een lokale skydiveschool werkte, gaf in de getuigenbank toe dat hij de skydivers en wingsuiters niet had gebrieft over de sprong. Hij verloor de skydivers uit het oog en ging ervan uit dat ze niet in de buurt van zijn toestel zweefden.

Tijdens het proces kwam ook naar voren dat de 64-jarige vliegenier vloog met een ongeldige licentie. Hij had immers enkele regels overtreden waar hij zich moest aan houden door een niet nader genoemde medische aandoening.

Officier van justitie Jeanne Regagngon voerde aan dat Galy «de enige was die zich zonder nalatigheid aan de regels hield» op de dag van de noodlottige sprong. Ze vroeg om een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden voor de piloot en een boete van meer dan 10.000 dollar (9.395 euro) voor zijn werkgever. De uitspraak in het proces wordt in november verwacht.