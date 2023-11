Hallucinant! Spookrijdende autobestuurder opgepakt na wilde achtervolging in Brussel

In Brussel heeft de politie zaterdagochtend een man opgepakt na een achtervolging. Die achtervolging begon op de Bischoffsheimlaan en eindigde in de Jubelparktunnel, en de achtervolgde wagen was daarbij de hele tijd aan het spookrijden. Eén politieagent raakte bij de feiten lichtgewond, zo meldt de Brusselse lokale politie.