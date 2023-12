«Heroïsch»: Man gebruikt zijn jas om kitten van de dood te redden (video)

In de video is te zien hoe een man zijn jas gebruikt om een kitten op te vangen dat aan een afdak bungelde.De kleine kat klampt zich wanhopig vast aan het gebouw in Wuhan, China. De kitten probeert zich nog meerdere keren op te trekken voordat het uiteindelijk naar beneden dondert. De man kon de kat gelukkig opvangen.