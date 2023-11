Het meest eenzame schaap van het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe thuis: «Ze is super chill»

In oktober ging Fiona – toen nog naamloos, en vooral heel eenzaam – viraal. Een kajakker had haar gespot aan de voet van Cromarty Firth, een klif in Schotland. Twee jaar eerder was het dier daar ook al gespot. Ze zat er vast. Het verhaal van ‘Britain’s loneliest sheep’ verspreidde zich razendsnel over het internet. Petitites werden getekend en dierenrechtenorganisaties schoten in actie. Bijna werd ze verplaatst naar een dierenpark, maar velen maakten zich zorgen dat Fiona een «spektakel» zou worden.

Niet meer eenzaam

En dan kwam er alsnog een oplossing uit de bus. Boer Ben Best van de Dalscone Farm adopteerde het schaap. Een «stressvolle» ervaring voor hemzelf, maar Fiona is «erg chill», getuigt hij in zijn video’s op sociale media. «Afgelopen nacht, in het duister, hebben we haar overgebracht, weg van nieuwsgierige ogen», getuigt hij. «Ze voelt zich helemaal thuis. Ze eet en ze drinkt. We kunnen niet gelukkiger zijn met hoe snel ze zich gesetteld heeft.» Hij besluit: «Het eenzaamste schaap ter wereld is niet meer.»

Shrek en Fiona

Best werkte samen met Cammy Wilson, een professionele scheerder. Ze schoren zo’n 9 kilo vacht af. Samen gaven ze het schaap ook de naam Fiona. Waarom? «Een paar jaar geleden was er ook een schaap in Nieuw-Zeeland die alleen leefde in een grot, genaamd Shrek», legt Wilson uit aan BBC. «Ik dacht: Shrek is het mannetje in deze situatie, dus zij moet wel dan Fiona heten. Het is ook een goede Schotse naam.»

