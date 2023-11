HILARISCH! Hond ziet zichzelf in spiegel en is daar niet blij mee (video)

Het geestige tafereel speelde zich vorige week af in Indonesië. Een hond, genaamd Alfenlibe, is nog jong en heeft nog niet echt goed kennisgemaakt met een spiegel. Dat gebeurde onlangs dan toch en de spanning was plots te snijden.

Blaffen

Wanneer de schattige viervoeter zijn spiegelbeeld ziet, is hij plots niet meer zo schattig. Hij begint te grommen en wanneer hij blaft - en zijn spiegelbeeld dus ook - schrikt hij. Het duurt dan ook even vooraleer de rust wederkeert. «Zalig hoe hij terugdeinst en zoiets heeft van: ‘oké, nu is het welletjes geweest’», klinkt het in de reacties.