Hotel plaatst halfnaakte vrouw, gedrenkt in chocolade, op dessertbuffet: «Onze oprechte excuses»

Een hotel in Italië staat in rep en roer. Een jonge vrouw poseerde naakt te midden op het dessertbuffet, gedrenkt in chocolade. Het hotel heeft zich intussen verontschuldigd voor het incident. Ze zullen passende maatregelen nemen.

Gasten van het Voi Colonna Hotel in Sardinië konden hun ogen niet geloven toen ze uit eten gingen op restaurant. Het hotel had hun desserts op een nogal bedenkelijke manier gepresenteerd, met een vrouw die zo goed als naakt poseerde te midden van het dessertbuffet.

Geschokte gasten

Op LinkedIn uitte een klant zijn onbegrip en woede. «Het personeel deed hun uiterste best om het de gasten naar hun zin te maken. We beleefden dan ook aanvankelijk een schitterende dag. ’s Avondss wist ik evenwel niet wat me overkwam. We kregen een dessertbuffet bij het zwembad, met een vrouw in bikini op tafel. Ze lag op tafel, doordrenkt met chocoladesaus, midden tussen het gebak.»

«Voi-hotels zijn er trots op dat ze plaatsen zijn die de authentieke Italiaanse gastvrijheid willen weerspiegelen, maar wat betekent dit? Wat vinden managers ervan dat het lichaam van een vrouw gereduceerd wordt tot een object?», schrijft hij woedend. «Jezelf ethisch presenteren is één ding. Maar die ambitie in de praktijk brengen, is duidelijk veel moeilijker.» Hij voegt er nog aan toe dat zijn 14-jarige dochter bij hem was, en eveneens geschokt was.

Excuses

Het hotel heeft intussen publiekelijk hun excuses aangeboden. «Allereerst bieden wij onze oprechte excuses aan aan u, uw familie en in het bijzonder uw dochter. We betreuren dat dit gebeurd is en willen benadrukken dat we altijd strikt vasthouden aan onze waarden. We zullen onmiddellijk stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.»

