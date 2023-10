Huiseigenaar met 34 zonnepanelen geschokt door zijn energierekening: «Spijt dat ik milieubewust wou zijn»

«Met mijn G-energielabel in Brussel betaalde ik bijna de helft», onthult Eric Poncelet aan onze collega's van Sudinfo. De jonge gepensioneerde kocht samen met zijn vrouw een huis met een A-energielabel in Taviers (Éghezée) in Walonië, waar hij 34 zonnepanelen op plaatste. «Met de energieproblemen wilden we overstappen op niet-fossiele brandstoffen», legt Eric uit. Na een investering van 20.000 euro in een warmtepompsysteem, dacht hij verzekerd te zijn van besparingen. Maar die verwachting viel dik tegen.

Rekening van 3.200 euro

Helaas, hun elektriciteitsrekening bleek een koude douche... «Ik betaalde minder in Brussel met mijn G-energielabel, bijna de helft. Dit had ik niet verwacht», zegt Eric. «ORES vertelde me dat de slimme meter verplicht zou worden en bood aan om deze gratis te vervangen. Ik vroeg expliciet of ik mijn voordelen van een terugdraaiende meter zou behouden, en dat werd bevestigd. Maar dat is niet waar», klaagt hij. «Ik heb een rekening van €3.200 te betalen.» Volgens hem zou zijn verbruik bijna nul zijn geweest als hij zijn oude meter had behouden.

Maar waar ligt het probleem dan? Het lijkt erop dat Eric en zijn vrouw niet genoeg gebruik maken van de energie die hun eigen panelen opwekken. De panelen produceren energie tijdens de piekuren, doordeweeks van 7 tot 22 uur. Omdat deze energie niet wordt gebruikt, wordt de overproductie terug op het net gezet. Het koppel wordt dan gefactureerd voor de energie die ze verbruiken tijdens de daluren, in de weekenden en 's avonds van 22 tot 7 uur. «Ik heb meer dan 2.000 KWh gratis aan het net geleverd. Dit systeem moet veranderen, we zouden niet verplicht moeten zijn om deze energie gratis te leveren, of het zou op zijn minst van onze rekeningen afgetrokken moeten worden», eist de Belg.

Slimme meters binnenkort verplicht

«Ik heb spijt dat ik milieubewust wilde zijn door afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Ik had gewoon een mazoutkachel moeten nemen», zegt Eric. ORES, gecontacteerd door de klant, legde uit dat ze hem niet konden compenseren. «We kunnen u alleen maar adviseren om zelfconsumptie tijdens de piekproductieperiodes te bevorderen (…) U zult begrijpen dat we niet aan uw verzoek om compensatie kunnen voldoen.» Volgens de gepensioneerde zijn de slimme meters in het voordeel van ORES en niet van de particulieren. Slimme meters die vanaf 2030 overigens verplicht zullen zijn in Wallonië...

