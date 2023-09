Influencer beleeft gênant moment tijdens modeshow: «Mijn borsten floepten uit mijn jurk!» (video)

Het opvallende tafereel speelde zich af tijdens Fashion Week, een evenement waarbij modellen op de catwalk lopen en de nieuwste collecties van modeontwerpers etaleren. Anna McEvoy zat op de eerste rij van zo’n modeshow en droeg een jurk met bovenaan twee uitsnijdingen. Plots liep het volledig mis... «Wanneer je jurk scheurt en je borsten eruit floepen op de eerste rij van Fashion Week. Het enige wat ik me ervan herinner is een man aan de overkant die naar me wees en lachte», vertelt ze in een TikTok-video.