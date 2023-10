Influencer die tampons gebruikt bij het koken zorgt voor verontwaardiging: «Walgelijk» (video)

TikTokker Victoria (@victorias.way) deelt al eens graag lifehacks op sociale media. Waaronder ook deze «simpele manier» om vet op te zuigen tijdens het koken: tampons in de pan. In de video laat ze vervolgens twee tampons meegrillen met een pakje gehakt. Het resultaat lijkt op twee schijfjes halloumikaas.

Walgelijk

«Ze zullen al het vet absorberen!», verzekert ze haar kijkers. Zij zijn minder overtuigd van de techniek. «Hell no, dit gaat veel te ver», schrijft iemand. «Tampons zijn hier veel te duur voor», «Dit is waarom je niet bij iedereen kan blijven eten» en «waarom zien de tampons eruit als getoaste marshmallows», reageren anderen. Tot slot is er ook enige bezorgdheid over de chemicaliën in de tampons: verschillende merken kunnen tenslotte sporen van parabenen en ftalaten bevatten – niet wat je wil als extra kruiden voor je maaltijd.