Influencer haalt uit naar critici die vinden dat ze te schaars gekleed is: «Dit is mijn leven!» (video)

De vrouw, ene Katiana, houdt van fitnessen en deelt regelmatig filmpjes van haar work-outs. Ze was vroeger altijd onzeker over haar lichaam, maar door het sporten voelt ze zich inmiddels veel beter in haar vel. Ze draagt daarom vaak outfits die haar lichaam extra in de kijker zetten omdat ze er zo trots op is.

Boodschap

Jammer genoeg krijgt ze nog al te vaak te horen dat haar outfits te gewaagd zijn. In een TikTok-video heeft ze een duidelijke boodschap voor dergelijke critici. Ze ‘playbackt’ op een citaat uit de televisieserie ‘Snowfall’. «Dit is mijn leven! Weet je wel hoe hard ik gewerkt heb om dit te bereiken? Ik heb dit gebouwd, steen voor steen», klinkt het. «Mijn antwoord wanneer iemand me zegt dat ik meer kleren moet aandoen terwijl ik dat twee zomers geleden net veel te veel deed omdat ik zo onzeker was», schrijft ze erbij.

Steun

Katiana krijgt alle steun van haar volgers. «Even serieus: je ziet er prachtig uit», «Als ik jouw figuur had, zou ik zelfs ook nog een korte short dragen», en «Je ziet er echt veel te goed uit», lezen we onder meer in de reacties.