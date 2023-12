Japanse zoo vergiftigt per ongeluk eekhoorntjes

Werknemers van de zoo Inokashira in Tokio hadden vorige week preventief een middel tegen parasieten toegediend aan de veertig eekhoorns van het park. Hun kooien werden ook besproeid met een insecticide.

31 slachtoffers

Even later stierf een eerste diertje, in de dagen daarna volgden er nog. Maandagochtend bleken al 31 eekhoorntjes dood. De zoo zegt dat de dieren mogelijk werden vergiftigd door de medicatie en bood verontschuldigingen aan.