Jumpsuit met uitsnijding aan achterwerk zorgt voor verbazing: «Waarom zou je dit dragen?!»

Altijd leuk om eens een outfit uit te testen die er net wat specialer uitziet dan wat we doorgaans dragen. Maar soms is het handig om op sociale media eerst de reacties af te wachten vooraleer over te gaan tot de aankoop van zo’n opvallend exemplaar. Neem nu onderstaande jumpsuit van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Het gaat om een donker exemplaar dat het lichaam volledig bedekt, behalve ter hoogte van je achterwerk. Mocht je nu al interesse hebben, de outfit is voor 30,95 euro te koop in hun webshop.