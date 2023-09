Kind houdt vliegtuig wakker met lichtgevende hoed: «Het lijkt net een rave» (video)

Een TikTokker, @malecastellonn, deelde de beelden vanop het vliegtuig. Aanvankelijk zie je enkel passagiers die proberen te ontspannen op de lange vlucht, tot plots kleine lichtflitsen zichtbaar worden. Wanneer de camera volledig gedraaid is wordt de oorsprong van het licht duidelijk: een kind draagt een lichtgevende hoed met konijnenoortjes. De hoed licht het hele vliegtuig op, met stralen in alle kleuren van de regenboog.

«Gek worden»

De video werd intussen al 7,9 miljoen keer bekeken. In de comments wordt volop gedebatteerd. Veel gebruikers menen dat ze door het lint zouden gaan mocht iemand zo’n hoed dragen. «Ik zou gek worden», klinkt het. En ook: «Stel je voor dat je probeert te slapen en plots transformeert het vliegtuig in een rave.» Anderen beweren dan weer dat die lichten hen «letterlijk misselijk» zouden maken: «Ik zou waarschijnlijk huilen, want dat ziet eruit als een langeafstandsvlucht.»

Zelfs een stewardess mengde zich in de discussie. Ook zij vindt de hoed ongepast: «Als een stewardess, zou ik zeggen: zet die hoed af. Mensen proberen te rusten, lezen, een film kijken... Ook er zijn mensen met handicaps, en zo’n hoed kan ongelofelijk vervelend zijn voor hen», zegt ze. «Hou dit soort zaken voor thuis of een pretpark. Niet in een klein blikje op zo’n 10 kilometer in de lucht. Sommige mensen hebben gevoelige ogen, hou daar alsjeblieft rekening mee.»