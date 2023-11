Kleedje met uitsnijding vooraan lokt heel wat reacties uit: «Ik zou zoiets nooit durven dragen!» (foto)

’Vrouw met horloge’, een van de meesterwerken van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso, is woensdag bij Sotheby’s in New York geveild voor 139,3 miljoen dollar, of zowat 130 miljoen euro. Het is de op één na hoogste prijs ooit voor een werk van de artiest. Dit is natuurlijk een astronomisch hoog bedrag maar verbazend genoeg niet eens genoeg voor plaatsje in de top 10 duurste schilderijen ooit verkocht. Maar wat zijn de andere kustwerken waar mensen nog grotere fortuinen voor neertelden?