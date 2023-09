Koppel houdt huwelijksreceptie in… McDonald’s

Speedwell Brasileiro en Ana Luiza Brasileiro gaven elkaar onlangs het ja-woord in Goiâna, Brazilië. Hun eerste maaltijd als getrouwd koppel nuttigden ze in een McDonald’s filiaal omdat het hun «speciaal» plekje is. «Het was een uniek en surreëel moment voor ons. We waren zo gelukkig», reageert de 19-jarige Ana Luiza.