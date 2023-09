Koppel met dezelfde verjaardag bevalt van tweeling… op hun verjaardag

Bliksem

Volgens het Huntsville Hospital for Woman & Children is het extreem uitzonderlijk dat een baby zijn verjaardag deelt met zijn ouders, het zou gaan om 1 geboorte per 133.000 geboortes. De kans dat Scierra en José geraakt zouden worden door bliksem was groter dan dat hun baby’s geboren zouden worden op hun verjaardag.