Koppel onder vuur wegens ‘vulgaire’ dans op trouwfeest: «Mensen schamen zich voor niets meer» (video)

Natalie Sanders stapte onlangs in het huwelijksbootje met haar man. Tijdens hun trouwfeest eisten ze alle aandacht op toen Natalie een soort van lapdance deed op de schoot van haar man. De vrouw deelde het moment op TikTok, waar ze uitlegde dat ze iets te veel gedronken had en het dansje daar het gevolg van was.

Verdeelde reacties

Het fragment werd al meer dan tien miljoen keer bekeken. Het zorgt echter voor gemengde reacties. «Trouwfeesten zijn tegenwoordig zo vulgair geworden. Mensen vergeten dat het een huwelijksfeest is en geen discotheek», «Dat doet toch geen enkele vrouw wiens ouders aanwezig is op het feest», «Hoe gênant! Mensen schamen zich voor niets meer», en «Op trouwfeesten zijn ook kinderen en ouderen aanwezig die zulke zaken niet hoeven te zien», luidt het aan de ene kant. Anderen zien er dan weer geen graten in. «Hilarisch! Een onvergetelijk trouwfeest», «Dit ga ik zijn op mijn huwelijksfeest», en «Waarom was ik niet uitgenodigd? Dit is te grappig», lezen we ook in de reacties.