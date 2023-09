Kunstenaar moet nieuw aidsmonument ontwerpen omdat huidig ontwerp «lijkt op een anus» (video)

Een kunstinstallatie die aidsdoden moet eren in Palm Springs in de Amerikaanse staat Californië ligt onder vuur. Reden zijn klachten van buurtbewoners. Zij vinden dat het huidige ontwerp te veel weg zou hebben van een menselijke anus. De verantwoordelijke kunstenaar, Phillip K. Smith, heeft intussen al aangegeven dat hij een nieuw ontwerp zal maken.

Het oorspronkelijke ontwerp van Smith bestond uit een groot stuk kalksteen in de vorm van een cirkel met verschillende concentrische ringvormige groeven erin, die een gat in het midden omringen. De achterkant zou bestaan uit een ring van uitstekende vormen rond het gat. «De opening in het midden is op ooghoogte», legde Smith uit. «Die doorkijk staat voor verbinding, een gevoel van hoop. Je kijkt als het ware voorbij wat zich recht voor je bevindt.»

Het beeld moet «de mogelijkheid tot reflectie en herinnering» bieden en «gevoelens van verbondenheid, reflectie en hoop oproepen», zo meldt lokale nieuwszender KESQ-TV. In plaats daarvan roept het ontwerp vooral gevoelens van afkeer op bij de plaatselijke bewoners.

Educatieve component

«Het ontwerp ziet eruit als de kont van een mens», zegt buurtbewoner Gene Brake aan KESQ-TV. Een Twitter-gebruiker deelt die mening: «Het oogt als een kontgat». Een andere buurtbewoner, Clay Sales, vertelde de nieuwszender: «Het monument is een lachertje geworden. En dat is het laatste wat we willen.»

De Palm Springs AIDS Memorial Task Force, de groep die belast is met het oprichten van de kunstinstallatie, liet in een brief aan de buurtbewoners weten dat het originele ontwerp wordt herzien. De task force zal het nieuwe ontwerp later dit jaar onthullen. Het uiteindelijke monument zal ook een educatieve component bevatten over HIV-preventie, diagnose en behandelingsmogelijkheden.

