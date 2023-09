Man die doet alsof hij een hond is wil graag een menselijk hondenliefje

De droom van de Japanner, de enkel bekend is onder zijn hondennaam Toco, was van kindspoot af al om een hond te worden. Hij is daarmee volgens psychologen een therian, iemand die zich identificeert als dier. Dat is iets anders dan een furry, iemand die zich op regelmatige basis als dier verkleedt.

Toco’s transformatie begon twee jaar geleden, toen hij voor zo’n 13.000 euro een op maat gemaakt Border Collie-pak bestelde bij bedrijf Zeppet, dat normaal dierenkostuums maakt voor films. Na enkele weken was het tot in de fijnste haartjes verzorgde pak van zo’n 4 kilogram klaar voor gebruik.

Toco besloot om eerst een jaar lang in de privacy van zijn eigen tuin en huis in het pak rond te lopen, maar afgelopen zomer maakte hij dan toch de sprong en stelde hij zich voor aan het publiek. Dat leverde hem gemengde reacties op, maar dankzij zijn YouTube-filmpjes vergaarde hij ook een hele meute fans.

Op zoek naar liefde

Maar die vele fans zijn niet altijd voldoende, zo gaf Toco te kennen in een interview met The New York Post. ‘Ik zou het geweldig vinden als een liefdesrelatie met een andere ‘menselijke hond’ mogelijk was’, klonk het. ‘Zo iemand zou ik graag ontmoeten.’ Toco gaf verder toe dat het leven op vier poten soms zwaar en vermoeiend was. ‘Maar het plezier dat ik uit dit leven haal is vele malengroter.’