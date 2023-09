Man gearresteerd nadat hij oceaan probeert over te steken in gigantisch hamsterwiel

De Amerikaanse kustwacht pakte Baluchi op 26 augustus op, zo’n 110 kilometer van Tybee Island in de Amerikaanse staat Georgia. Het was al Baluchi’s vierde poging om de oceaan over te steken. Ook de voorgaande pogingen eindigden met een tussenkomst van de kustwacht. Telkens gebruikte de man, oorspronkelijk uit Florida, een soort hamsterwiel – zelf noemt hij het ‘de bubbel’ – dat zich via peddels kan voortbewegen. «Gebaseerd op de toestand van het schip – dat bleef drijven door bedrading en boeien – stelden officieren vast dat Baluchi duidelijk een onveilige reis wou maken», aldus de lokale autoriteiten. Bovendien wou hij vertrekken net wanneer er een orkaan in aantocht was.