Man hakt boom om, maar zal het mogen uitleggen aan de buren: «Dat zag je van ver aankomen» (video)

Het opvallende tafereel speelde zich enkele weken geleden af in Greensboro, een stad in de Amerikaanse staat North Carolina. Op de beelden zien we hoe een man een stevige boom probeert om te hakken. Wanneer er beweging komt in het gevaarte, weet hij meteen dat het misloopt. De boom belandt pardoes op de tuinafsluiting van zijn buren en laat ons zeggen dat de boom het gewonnen heeft van het hek.