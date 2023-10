Man sterft nadat bestuurster platte band krijgt

Berta C. (73) reed in de namiddag van 5 januari 2021 op de Leuvensesteenweg van Aarschot naar Rotselaar, wanneer ze door een lekke achterband de controle over haar wagen verloor. «Ik stuurde extra naar rechts, maar ik bleef naar links afdraaien», vertelde ze woensdag op zitting. «Toen ik nog meer aan mijn stuur trok, sloeg de wagen ineens naar rechts af.»

De bestuurster kwam met een snelheid van 54 km/u op de zijberm terecht, waar de bestelwagen van het 59-jarige slachtoffer uit Herselt tegen de rijrichting op het gras geparkeerd stond. Door de klap schoof de bestelwagen twee meter achteruit en kwam de man uiteindelijk dodelijk ten val. Hij overleed een maand later in het ziekenhuis.

Frustratie

Het openbaar ministerie erkende dat het om een bijzonder tragisch ongeluk ging, maar vond wel dat de vrouw haar wagen in orde had moeten houden. De verdediging bracht aan dat de platte band net ervoor gebeurd moest zijn, waardoor de vrouw geen tijd had om zich aan te passen, en vroeg de vrijspraak: «Ze had maar een seconde om te reageren, dit ging om overmacht», aldus haar advocaat.