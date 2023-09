Man vraagt vriendin ten huwelijk op rots in zee, maar dan...: «Dat is een teken dat ze niet de ware is» (video)

Het opvallende tafereel speelde zich een tijdje geleden af in Cancún, een stad in het oosten van Mexico. Een man en zijn vriendin genieten vanop een rots van het prachtige uitzicht op zee. Ideaal moment voor een huwelijksaanzoek, zo moet de man gedacht hebben, en dus ging hij ervoor. Alleen was de rots gladder dan hij dacht en smakte hij tegen de grond en in het water. Uiteindelijk klom hij weer op de rots en hervatte hij zijn aanzoek in een natte outfit. De overduidelijke ‘ja’ van zijn vriendin veegde zijn flater meteen weg.