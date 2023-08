Met deze short kan je als vrouw plassen zonder ze uit te moeten doen: «Dit is zo handig!» (video)

Plassen is voor mannen dankzij de rits een eitje terwijl vrouwen hun broek, short of rok meestal naar beneden moeten doen. Oké, een plastuit heeft dat probleem al gedeeltelijk verholpen, al is niet iedereen daar even grote fan van. Een short met een doorlopende rits dan maar? Inderdaad! In onderstaande video zie je hoe een vrouw op een zeilboot een short draagt met zo’n speciale rits. Ze hoeft de short dus enkel helemaal open te ritsen om vervolgens haar ding te doen.