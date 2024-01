Model gearresteerd omdat ze topless haar honden uitlaat: «Mannen worden hier nooit voor veroordeeld» (video)

Seksisme in Brazilië

Caroline laat het er echter niet bij zitten. Ze spreekt zich uit tegen het seksisme in de Braziliaanse samenleving. «Hoewel de grondwet van Brazilië gendergelijkheid garandeert, wordt dit in de praktijk helaas niet nageleefd. Wat natuurlijk zou moeten zijn voor beide geslachten, wordt voor één van hen willekeurig en repressief geweigerd», verklaarde ze in de Braziliaanse media. «Mannen worden nooit veroordeeld voor dit soort dingen», voegde ze eraan toe. Of Caroline Werner daadwerkelijk veroordeeld zal worden door de Braziliaanse rechtbank is nog afwachten. We houden het in de gaten!