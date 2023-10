Moeder en kind willen lama voederen in safaripark, maar dan gebeurt dit: «Zo gemeen!» (video)

Altijd leuk, zo’n safaripark. Dichter dan dat geraak je anders niet bij sommige dieren. Een Britse vrouw bezocht onlangs met haar kind het dierenpark Knowsley Safari in de Engelse plaats Prescot terwijl ze in de auto zaten. Op een bepaald moment kwamen ze een lama tegen die heel geïnteresseerd was in het eten dat de vrouw vasthad. Althans dat dacht ze, want de lama spuwde uit het niets in haar gezicht, wat onderstaande memorabele beelden opleverde.