Mysterieuze scheur verschijnt van ene op andere dag in rotsformatie in Yosemite

In het wereldberoemde Yosemite National Park, een nationaal park in het oosten van de Amerikaanse staat Californië, is van de ene op de andere dag een enorme scheur verschenen in een rotsformatie. De spleet kreeg de naam ‘Super Natural’. Parkwachters hebben nu de toegang tot het gebied verboden omdat de scheur deel uitmaakt van een groot stuk rots dat zou kunnen instorten.