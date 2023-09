Nieuwe oudste Belg is 109-jarige Waalse dame

De eeuwelinge volgt Magdalena (Magda) Janssens op, die maandag op 111-jarige leeftijd overleed. Zij was naast oudste inwoonster van België, ook de oudste in de hele Benelux. Volgens Het Laatste Nieuws overleed Magdalena, geboren op 16 maart 1912 in Antwerpen, in het woonzorgcentrum in Zandhoven.