OEPS. Gauwdief probeert politie te bestelen op Brusselse tram

De inspecteur was samen met een collega op patrouille op een tram en had in die tram een man opgemerkt die opvallend veel aandacht leek te hebben in de persoonlijke spullen van de pendelaars. Toen de verdachte de tram wilde verlaten in het premetrostation Rogier, merkte de inspecteur dat zijn eigen gsm uit zijn broekzak was gestolen. De inspecteurs sprongen mee uit de tram en zagen hoe een tweede verdachte wegvluchtte. Het was die tweede man die de gsm had gestolen.