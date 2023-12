OEPS. Man koopt Porsche en verliest dag erna meteen rijbewijs

Het incident vond plaats in Frankrijk, op een provinciale weg in Val-d'Oise, waar de maximale snelheid 80 km/u is. Tijdens de feestperiode zijn er meer verkeerscontroles, waardoor de bestuurder van een Porsche snel betrapt werd door de gendarmes. Hij reed 173 km/u, meldde La Gazette du Val-d'Oise.

Wegpiraten

De auto is in beslag genomen Zijn rijbewijs is automatisch ingetrokken en zijn auto is in beslag genomen. Het Franse weekblad leert ons dat de bestuurder zijn auto de dag ervoor had gekocht!