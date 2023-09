OEPS. Ruim 50 stukken van collectie Balmain gestolen tien dagen voor modedefilé in Parijs

«Onze chauffeur heeft ons opgebeld om te zeggen dat hij door een groep mensen was aangevallen. Meer dan vijftig stukken zijn gestolen», postte de 38-jarige modeontwerper in de nacht van zaterdag op zondag. De chauffeur, die ongedeerd bleef, vervoerde de kledij in een vrachtwagen die onderweg van de luchthaven naar de zetel van Balmain beroofd werd, vertelde Rousteing.

«Mijn ploeg en ikzelf hebben hard gewerkt. We gaan nog harder werken, dag en nacht, net als onze leveranciers», aldus de stylist, die sinds 2011 artistiek directeur van Balmain is. Het defilé van het modehuis, dat in 2016 door het Qatarese investeringsfonds Mayhoola werd overgenomen, is voor 27 september in Parijs gepland.