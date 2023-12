Oh nee! Belgische toerist sterft na aanval van haai of krokodil in Mexico

Het dodelijke ongeval vond donderdagochtend (lokale tijd) plaats in een badplaats aan de Stille Oceaan in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de hulpdiensten werd de 76-jarige man in zijn benen gebeten. Hij verbleef samen met zijn echtgenote in een vakantieresort in de buurt van het strand. Ook een vrouw werd gebeten en raakte zwaargewond. Het strand is voorlopig afgesloten.