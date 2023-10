Onder deze uitgesneden jurk moet je geen ondergoed te dragen: «Heel sexy!» (foto)

De Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova staat erom bekend om met pittige outfits naar buiten te komen. Neem nu onderstaand kleedje, dat het jouwe is voor slechts 14,95 euro. Het gaat om een zwarte jurk met grote uitsnijdingen aan de voor- en zijkant. Opvallend detail: het is de bedoeling om er geen ondergoed onder te dragen.

Vooral positieve reacties

De meeste reacties zijn erg positief, al heeft een enkeling haar bedenkingen erbij. «Ik ben geobsedeerd door deze outfit», «Staat haar prachtig», en «Heel sexy!», klinkt het. Maar ook: «Als je niet wil dat iedereen zo goed als alles ziet, is deze jurk niets voor jou. Ik vond de outfit teleurstellend», lezen we in de recensies.