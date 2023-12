Op dit moment van de week hebben pornosites het meeste bezoekers

Er is geen reden waarom de porno-reus niet zijn eigen eindejaarsranglijst zou hebben. Het is een gelegenheid om allerlei verrassende en interessante statistieken te onthullen. Zo leren we bijvoorbeeld dat de term "mature" een grote groei heeft doorgemaakt (+77%) en zo het op één na meest gezochte woord wordt bij mannen die van porno houden, na de categorie hentai.

De wraak van oma's...

Ook grootmoeders zijn populair dit jaar. De zoekopdracht «Granny» is explosief gestegen met +132%, evenals GILF (het equivalent van MILF maar voor een oma) met een stijging van 168% vergeleken met vorig jaar. Wist je dat Frankrijk het derde land is dat de meeste verkeer genereert op Porn Hub? Onze buren staan achter de Verenigde Staten en de Filipijnen. Wereldwijd is de gemiddelde duur van een bezoek aan de pornosite 10 minuten en 9 seconden, wat 15 seconden langer is dan in 2022.

De dag en het uur met de meeste bezoekers

Een heel onderdeel van deze analyse van 2023 is gewijd aan de favoriete momenten om naar porno te kijken. We zien dat er op verschillende momenten van de dag enkele pieken zijn, met name om 16.00 uur en 17.00 uur. Het daalt dan naar 19.00 uur en 20.00 uur om vervolgens weer te stijgen. Het is om 23.00 uur dat er de meeste mensen online zijn om naar porno te kijken. Verrassend genoeg zijn er dagen die drukker zijn dan andere. Na een druk weekend is maandag de meest populaire dag op Porn Hub. Omgekeerd is zaterdag de minst drukke dag, gevolgd door zondag. Uiteindelijk is het dus op maandag om 23.00 uur dat er de meeste bezoekers zijn op Porn Hub.

Foto Pornhub

