Ophef over man die vindt dat zijn date niet sexy gekleed mag uitgaan: «Red flag!» (video)

In het Nederlandse datingprogramma ‘Lang Leve de Liefde’ brengen twee wildvreemde mensen 24 uur samen door om elkaar beter te leren kennen. Zo waagden Steven en Demi zich onlangs aan zo’n datingavontuur. Op een bepaald moment werpt de vraag zich op of ze elkaar regels geven tijdens een avondje stappen.

Uit op aandacht

Steven geeft aan dat hij het lastig vindt als zijn partner zich dan opvallend kleedt. «Mensen zijn daar maar voor één ding. Als je vriendin iets bepaald aandoet,waarom vindt ze het leuk om dat te dragen? Vaak omdat ze aandacht krijgt», legt hij uit. «Maar als ze niets met die aandacht doet, maar wel krijgt?», contesteert Demi. «Tesla heeft best een goed slot, toch? Iemand probeert in je Tesla in te breken, maar je weet dat er een goed slot op zit. Ga je er iets van zeggen of niet?», kaatst Steven de vraag terug. «Als je iemand vertrouwt en iemand voelt zich gewoon goed in die outfit...», probeert Demi haar mening duidelijk te maken. «Maar waarom voel je je goed in die outfit? Vaak omdat je er goed uitziet zodat je aandacht krijgt. Ik ben er niet zo van», besluit Steven.

Rennen

Zijn visie zorgt voor tal van verbaasde reacties. «Waarom mag een vrouw zich niet goed voelen in die outfit? Moet daar per se een reden voor zijn? Zulke mannen moeten eerst naar hun eigen issues gaan kijken», «Misschien trek ik die kleren aan omdat ik zelf vind dat het mij leuk staat? Waarom bestaat de illusie dat alles wat vrouwen doen voor de aandacht van mannen is?», «Alles schreeuwt hierbij: ‘ik ben jaloers, want ik ben onzeker’. Als je daar nu eens aan werkt, kan je vriendin in iedere outfit naar de stad zonder dat je ergens bang voor hoeft te zijn!», «Over red flags gesproken... En dan een vrouw vergelijken met een Tesla. Ooit een Tesla gezien die nee zegt?», «Dit is toch niet meer van deze tijd. De volgende stap is dat ze niet meer mag uitgaan», «Rennen, heel hard», en «Vertrouwen staat voorop en vooral de regel is: ‘ga plezier maken!’ Welke outfit dan ook. Juist fijn als je partner zich fijn voelt in zijn/haar gekozen kleding. Lekker shinen!», is slechts een greep uit de vele reacties.

Niet meer uitgaan

Een enkeling kan zich dan weer wél in zijn denkwijze vinden. «Ben ik de enige die het dan wel voor een groot deel met hem eens is? Zou jij het willen dat je dame halfnaakt in de club gaat staan dan? Ik in ieder geval niet. Ik zou alleen op voorhand al geen relatie nemen met iemand die überhaupt nog uit wilt gaan in een relatie, dus dan maakt kleding ook niks uit», lezen we ook.