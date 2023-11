Opschorting voor klimaatactivist die zich vastkleefde aan schilderij

Het incident vond plaats op 19 juli 2022 in het Groeningemuseum in Brugge. Wouter Mouton lijmde zijn rechterhand vast aan ’Madonna met kanunnik Joris van der Paele’, een bekend werk van Jan Van Eyck. Na een halfuur kon de klimaatactivist losgemaakt worden. Het schilderij is omgeven door een glazen wand, waardoor het kunstwerk geen schade opliep.

De Brugse klimaatactivist haalde enkele maanden later zelfs het wereldnieuws door een gelijkaardige actie. In het Mauritshuis in Den Haag kleefde hij zich immers vast aan ’Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Naar aanleiding van die feiten zat Mouton zelfs een tijdje in de gevangenis. De Nederlandse rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De beklaagde ging ondertussen wel in beroep tegen die veroordeling.