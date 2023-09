Orang-oetan gooit buidelrat «als een frisbee» uit zijn metershoog verblijf (video)

Moeilijk buiten te houden

Een woordvoerder van de Perth Zoo zegt dat ze hun uiterste best doen om wilde dieren buiten de zoo te houden, maar «dat dat niet altijd mogelijk is, net zoals in andere stedelijke gebieden rond Perth.» Hij voegt eraan toe dat buidelratten, net zoals orang-oetans, ook graag in de hoogte leven. «Hoewel alles in het werk gesteld wordt om te voorkomen dat ze binnenkomen, zorgt de enorme hoogte voor uitdagingen. Daardoor verjagen de orang-oetans de buidelrat af en toe zelf.»