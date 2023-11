Oudere vrouw die losgaat op 50 Cent gaat viraal: «Op viben plakt geen leeftijd» (video)

De 48-jarige MC is op dit moment op zijn ‘The Final Lap Tour 2023’. Met die wereldwijde tournee vier hij het 20-jarig jubileum van zijn album ‘Get Rich Or Die Trying’. Deze week gaf hij een concert in Birmingham, in het Verenigd Koninkrijk. Daar sprak hij duidelijk alle leeftijden aan. In een video die hij zelf deelde op Instagram is te zien hoe een oudere vrouw relaxt meedanst op het nummer ‘Ayo Technology’ van 50 Cent en Justin Timberlake uit 2007. Ze beweegt haar armen op en neer, met een coole blik. De video haalde al 1,2 miljoen views en duizenden likes. «De coolste persoon van het concert vanavond. Ze was mee aan het rocken met mij. Birmingham, tweede show. LOL».