Outfit van vrouw scheurt achteraan tijdens avondje uit: «Oh nee, je onderbroek!» (video)

Laura Byrnes genoot onlangs van een avondje stappen. De Britse blondine trok een elegante zwarte jurk aan die aan de achterkant dichtgeritst wordt. De rits ging echter stuk waardoor haar hele rug en een stuk van haar onderbroek zichtbaar werd. «Ik had niet verwacht dat mijn bomma-onderbroek het licht zou zien», knipoogt ze op TikTok.

String

De beelden werden inmiddels al bijna 100.000 keer bekeken. «Oh nee, dat zou mij ook perfect kunnen overkomen. Het ziet er nog oké uit. Ik hoop dat het je avond niet verpest heeft», «Oh nee, je onderbroek!», «Het had erger kunnen zijn, bijvoorbeeld dat je een string droeg», en «Ik doe altijd ondergoed aan in dezelfde kleur als mijn outfit om zo’n taferelen te voorkomen», klinkt het onder meer in de reacties.