Papegaai legt kat op hilarische wijze het zwijgen op: «Oh mijn God, ik lig strijk!» (video)

Het tafereel speelde zich onlangs af in Cambridge, een stad in de Canadese provincie Ontario. Daar woont een papegaai, genaamd Cairo, samen met een kat, Kitty. Laatstgenoemde krijgt nogal vaak van haar baasje te horen dat ze moet stoppen met miauwen en die bewoordingen nam Cairo vakkundig over. Zo horen we de papegaai na een zoveelste miauw zeggen: «Kitty, zwijg nu eens verdorie». Om vervolgens een overwinningsdansje te placeren.