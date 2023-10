Pasgetrouwd koppel ontdekt verborgen camera in Airbnb

Zelf een verborgen camera opsporen

In een post ophet Chinese sociale platform Xiaohongshu zegt het stel dat de camera verborgen zat tussen twee USB-poorten in een stopcontact onder het bureau. De vrouw zegt via Airbnb contact te hebben opgenomen met de verhuurder, maar die heeft niet gereageerd. Een woordvoerder van Airbnb laat in een reactie aan Insider weten het account van de verhuurder te hebben verwijderd. «Verborgen camera’s zijn verboden en we zijn teleurgesteld om te horen van dit incident», aldus het bedrijf in een reactie.