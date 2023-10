Plussize model poseert halfnaakt: «Mijn borsten zijn mijn grootste onzekerheid» (foto’s)

Sophie Lait is een Brits plussize model dat regelmatig foto’s van zichzelf post om body positivity te promoten. In haar meest recente post vestigt ze de aandacht van haar meer dan 200.000 volgers op ‘Breast Cancer Awareness Month’ door halfnaakt te poseren. «Het maakt me niet uit of je het lastig vindt, maar je moet je borsten laten controleren! Borstkanker kan ieder van ons overkomen», schrijft ze erbij.