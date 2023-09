Politie vindt 55 mishandelde honden en 5 dode puppy’s bij Amerikaanse vrouw (video)

Euthanasie

De omstandigheden in het huis bleken schokkend. De luchtkwaliteit binnenin was bijvoorbeeld zo slecht, dat brandweerlui speciale ademhalingapparatuur moesten dragen. Binnenin vonden ze 55 honden die er slecht aan toe waren. Het ging voornamelijk om oudere honden of honden met speciale noden. Ze hadden al een tijdlang geen water meer gekregen. Velen van hen zullen waarschijnlijk geëuthanaseerd moeten worden. Ook ontdekten de autoriteiten vijf dode puppy’s in de diepvries, vlak naast ingevroren maaltijden.