Portugese president onder vuur na seksistische en fatshamende opmerkingen: ‘Kijk naar haar decolleté!’ (video)

Op de beelden, die dateren van vorige week, is te zien hoe de president een gesprek aanknoopt met twee Portugese vrouwen, moeder en dochter,in Toronto. Eerst zegt hij tegen hen dat de dochter knapper is dan haar moeder, waarop de vrouw schijnbaar niet uit het lood geslagen zegt dat ze allebei Maria zeggen. Vervolgens maakt De Sousa nog een opmerking over het decolleté van de dochter: hij wijst ernaar en stelt dat ze op die manier griep zal krijgen. Vervolgens wandelt hij snel weg, met zijn arm om zijn vrouw geslagen.

En dat is niet het enige bedenkelijke wat de president recent deed. Enkele uren na de ‘decolleté’-opmerking is de president elders op bezoek, waar hij poseert met een groep vrouwen. Tegen één vrouw zegt ze dat op een stoel moet gaan zitten, om vervolgens luidop te vragen of die stoel dat wel aankan. Hij barst in lachen uit. Een deel van de groep lacht mee, maar de vrouw in kwestie reageert verontwaardigd.