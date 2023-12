«Risico op penisfracturen stijgt tijdens de feestdagen», waarschuwen artsen

Kerst is het seizoen van geven, maar je kan ook te veel geven. Artsen waarschuwen namelijk dat de kerstperiode gepaard gaat met een aanzienlijk verhoogd risico op penisbreuken, waarbij er een scheur optreedt in de wand van een van de drie zwellichamen van de penis. De oorzaak? Overenthousiast de liefde bedrijven. Dat schrijft The Guardian, op basis van een onderzoek dat gepubliceerd werd in het British Journal of Urology International.