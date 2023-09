Rupsen vernietigen Franse lavendelvelden

«Er zijn tientallen hectares die niet geoogst zijn omdat het de moeite niet was. Er was niets meer over», zei Alain Aubanel van de vereniging voor telers van parfum-, aroma- en geneeskrachtige planten (PPAM) in het Zuid-Franse Manosque. Boeren hebben in sommige gevallen tot 90 procent van hun oogst verloren. «Ik schat het verlies op enkele miljoenen euro’s», zei hij. Het Franse ministerie van Landbouw spreekt over ernstige schade.

De boosdoeners zijn de rupsen van de uilvlinder, die mee naar Frankrijk gevoerd werden met de sirocco, een hete wind uit Noord-Afrika. De rupsen aten de lavendelstengels op en droogden de planten uit. In plaats van stralend paars leken de populaire lavendelvelden deze zomer grijsbruin.

Bergen het ergst getroffen

De departementen Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse en Drôme zijn het zwaarst getroffen. Het gaat dan vooral over de traditionele teeltgebieden in de bergen, gebieden waar boeren bijna niets anders kunnen verbouwen. De bergachtige teeltgebieden zijn zwaarder getroffen doordat de oogst daar later is begonnen. Aubanel schat dat minstens 50% van de oogst verloren is gegaan door de schadelijke rups in het bergachtige teeltgebied in de Drôme.

De rupsen sloegen ook toe in 2018 en 2019, maar niet in dezelfde mate als nu. «Dit jaar zagen we het probleem niet aankomen», zegt Aubanel. De insectenvallen waren zo goed als leeg. Het komende jaar zullen alle boeren zeker extra waakzaam zijn, klinkt het. Alain Aubanel vreest dat het insect endemisch kan worden door het veranderende klimaat en een probleem kan vormen voor andere gewassen. Hoewel de rupsen vooral interesse hadden in lavendel, hebben ze volgens Aubanel ook kikkererwten en tomaten aangevallen.

Lees ook Japan zet dolfijnenjacht voort, ondanks hevig protest